В промышленной зоне Москвы произошел взрыв: есть пострадавший (видео)

По сведениям местных журналистов, взорвался контейнер с топливом. Мужчина получил ожоги ног и рук, причины происшествия неизвестны.

В Москве днем 2 июня раздался взрыв в промышленной зоне на улице Котляковской. Об этом сообщило российское медиа Baza.

По данным журналистов, взорвался контейнер с топливом. Пострадал 50-летний мужчина — он получил ожоги ног и рук. Причины взрыва контейнера устанавливаются.

На опубликованных с места происшествия кадрах можно увидеть сильный черный дым.

Взрыв произошел на улице Котляковской

Напомним, что 30 мая в российскую столицы прилетело восемь дронов. Взрыв раздался из квартиры на 25-м этаже. Президент России Владимир Путин заявил, что это была провокация и украинцы якобы должны это понимать.

А на следующий день, 31 мая, в московском округе Орехово-Зуево горел торговый центр "Феникс". Российские пропагандисты писали, что на втором этаже якобы загорелась проводка.