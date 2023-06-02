В Германии задержали первого "климатического пьяницу" (фото)

В баварском курорте Гармиш-Партенкирхен мужчина взял с собой алкоголь, поставил посреди дороги стул, сел на него и стал пить пиво.

В Германии задержали гражданина, который "приклеил" себя к дороге с пивом в руках, чтобы заблокировать движение транспортных средств. Об этом информирует Bild.

На территории государства в последнее время стали фиксироваться случаи, когда климатические активисты приклеивают себя к дорогам. Таким образом, они блокируют передвижение автомобилей и выражают свои требования во время протеста.

В баварском курорте Гармиш-Партенкирхен стражи порядка задержали 45-летнего мужчину, который провел аналогичную акцию, но это произошло в новом формате. Он взял с собой алкоголь, поставил посреди дороги стул, сел на него и стал пить пиво.

Мужчина с пивом на дороге Фото: Bild

Сотрудники правоохранительных структур прибыли на место происшествия и начали готовиться к тому, чтобы отклеить его с дороги. Оказалось, что мужчина совсем не был приклеен. Он просто сидел на проезжей части и пил пиво. Его все же задержали.

"Муж смирился с опасностью для себя и других участников дорожного движения на главной дороге и даже оскорблял водителей, показывая им средний палец", – заявили в полиции.

Издание назвало его "первым в Германии климатическим пьяницей". Полицейские обвинили гражданина в том, что он перекрыл движение, обижал водителей и показывал им средний палец. Адвокат задержанного заявил, что это было не нарушение порядка, а акция протеста. Так он выступал против засилья автомобилей и слишком быстрого движения на дороге.

Блокировка активистами дорог в Германии

На территории Германии в мае были единичные случаи перекрытия и блокировки дорог активистами, устраивающими акции с требованиями, касающимися изменения климата. В частности, участники движения "Последнее поколение" 18 мая устроили акции сразу в 13 местах немецкой столицы, приклеив себя к дорожному полотну и тем самым заблокировав движение транспорта.

Напомним, 22 мая экоактивисты в Риме испортили бассейн на 300 тысяч литров воды. Фонтан Треви активистов из организации Ultima Generazione засыпали черным углем в знак протеста против политики правительства по поводу неготовности к изменению климата, когда произошло наводнение на севере Италии.