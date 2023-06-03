"Мертвые души" вместо украинцев: в Болгарии разоблачили мошенничество с размещением беженцев

Глава МВД страны акцентирует внимание на том, что в ходе проверки выявили несколько преступных "схем", связанных с украинскими беженцами.

В Болгарии разоблачили мошенничество с размещением украинских беженцев в стране. Об этом написало медиа "Свободная Европа" в пятницу, 2 июня.

По словам главы болгарского МВД Ивана Демерджиева, комплексная парламентская проверка установила нарушения в реализации программ по размещению украинских беженцев в стране.

Речь идет о двойных регистрациях и размещение беженцев сверх максимальной вместимости гостиниц. Также речь идет о "мертвых душах" в виде украинцев, которые никогда не въезжали в Болгарию, или в виде неродившихся детей.

Эти данные, по словам главы профильного министерства, были переданы в прокуратуру.

"Иногда это отели, разные отели, принадлежащие одному лицу, которое не может не знать, что эти беженцы находятся в трех разных местах одновременно", — объяснил Демерджиев.

Как отмечает медиа, сотни тысяч украинцев с начала войны с РФ прибыли в Болгарию, где их разместили в гостиницах, пансионатах, станциях отдыха и лагерях. Финансирование этой деятельности осуществлялось из государственного бюджета и средств, предоставленных Европейским Союзом.

Напомним, 17 февраля СМИ написали о том, что в Болгарии был найден грузовик с телами 18 нелегальных мигрантов. По словам главы Национальной следственной службы Борислава Сарафова, погибшие находились в специальном тайнике, который располагался под перевозимым лесоматериалом.

В начале февраля также стало известно, что Конституционный суд Болгарии открыл дело из-за военной помощи Украине. Заявление подали 50 представителей пророссийских партий. По их словам, в стране было нарушено "принцип разделения властей".