Шпионский, или нет? В Польше рядом с военной частью обнаружили остатки воздушного шара

Польские СМИ осторожно отмечают, что на шаре были надписи на кириллице, и он прилетел "с востока".

В городе Калишки (Варминско-Мазурское воеводство) были обнаружены остатки воздушного шара. Найденные фрагменты были изъяты полицией, а затем переданы военным для дальнейшего изучения. Не исключено, что это шпионский шар. Об этом сообщает RMF FM.

Объект был найден в субботу утром на кукурузном поле в 4 километрах от Бяла Писка. Это важно, ведь в нескольких километрах находится полигон и крупная воинская часть.

Хозяин поля немедленно уведомил о находке полицию, которая, в свою очередь, сообщила военным. Сообщение об обнаружении аэростата подтвердили в полиции и Оперативном командовании Вооруженных Сил.

Неизвестно, это обычный метеозонд, который принесло ветром, или с помощью этого воздушного шара велась разведка. Хотя предварительные исследования указывают на первую версию. Однако ничего нельзя исключать.

Фермер, нашедший остатки воздушного шара, рассказал, что под фольгированным куполом аэростата находился пенопластовый ящик, антенна, а на аэростате можно было прочитать надписи на кириллице. И он прилетел с восточной стороны.

О том, что это может быть метеозонд, свидетельствует тот факт, что радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства Польши.

Напомним, 13 мая в Польше уже искали воздушный шар, который прилетел со стороны Беларуси. 50 бойцов Сил территориальной обороны искал шар на границе Куявско-Поморского и Мазовецкого воеводств. Спикер командования Витольд Сура призвал местных в случае обнаружения остатков объекта обращаться в оперативные службы.

А в России после запрета на запуск дронов предлагают запретить запускать воздушные шарики, объясняя это заботой об экологии.