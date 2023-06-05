Министр обороны Британии популярен в США благодаря своему центральному значению в создании международной коалиции поддержки Украины и увеличении расходов Королевства на оборону.

Во время своего визита в Вашингтон на этой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет обращаться к президенту США Джо Байдену с просьбой выразить поддержку кандидатуре министра обороны Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. Об этом информирует The Telegraph.

Глава британского правительства будет находиться в Вашингтоне два дня. С американским лидером темы разговоров будут касаться сотрудничества в экономической сфере, торговле, науке и технологиях, ожидается подписание соглашений о бизнес-инвестициях на территории Великобритании на миллиарды долларов. Они также обсудят пути регулирования искусственного интеллекта.

В сообщении говорится, что Уоллес популярен в США благодаря своему центральному значению в создании международной коалиции поддержки Украины. Он также довел расходы Великобритании на оборону до 2,25 процента ВВП и настаивает на том, чтобы они достигли 3 процентов к концу десятилетия.

В прошлом месяце Сунак провел некоторое время на полях недавней встречи G7 в Хиросиме. В Японии он якобы тоже продвигал кандидатуру Уоллеса.

В Лондоне, как отмечает издание, опасаются, что французы и немцы объединятся, чтобы не допустить британца на этот пост. Они вроде бы могут поддержать первую женщину-генерального секретаря, чтобы сорвать победу Уоллеса. Другим претендентом считается Мэтте Фредериксен, глава правительства Дании. Она встречается с Байденом в понедельник. Политика не управляет страной, которая даже не тратит 2 процента ВВП на оборону, а ее вооруженные силы насчитывают менее 20 тысяч военнослужащих.

"Я не уверен, какой сигнал это даст другим странам по поводу 2-процентного показателя", — цитирует издание источник в британском правительстве.

Напомним, президент Владимир Зеленский 3 июня заявил, что надеется получить гарантии от руководства НАТО на саммите в Вильнюсе. Он считает, что государства Альянса не планируют принимать Украину из-за страха перед Россией.