ВСУ защищают Запад от РФ: Польша призвала быстро принять Украину в НАТО

Польский премьер Матеуш Моравецкий уверен, что Россия может долго воевать с Украиной из-за наличия крупных природных и человеческих ресурсов. Альянсу придется больше тратить денег на вооружения.

Украина заслуживает вступления в НАТО, так как сейчас защищает ее членов от российской агрессии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 5 июня в интервью канадскому СВС.

"Я считаю, что Украине можно представить очень быстрый путь в НАТО. И это важнее текущих политических проблем в Украине", — отметил глава правительства Польши.

Российский империализм действительно угрожает Западу, несмотря на то, что эти страны находятся далеко от РФ, полагает он.

"Безопасность восточного фланга НАТО — это самый чувствительный момент на сегодня", — отметил премьер-министр Польши.

Моравецкий посоветовал членам НАТО больше тратить денег на вооружения, учитывая растущую неопределенность и риски полномасштабной войны в Украине.

По его словам, Россия может воевать с Украиной долго, поскольку имеет крупные природные и человеческие ресурсы для поддержания армии.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский признавал боязнь России среди союзников по НАТО. Из-за риска прямой конфронтации с Россией они затягивают принятие решения.

Британские СМИ писали о возможной просьбе премьера Великобритании Риши Сунака к президенту США Джо Байдену о поддержке кандидатуры министра обороны Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО.