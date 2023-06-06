"Помогите мне": на жуткой записи слышно призрака замка, молящего о помощи (фото)

Компания Paranormal Awakenings Ireland утверждает, что записала звуки привидения в замке Лакин. Они считают, что это первая в стране запись сверхъестественного явления.

В Ирландии охотники за привидениями Пи Джей Кавана и Филипп Костелло утверждают, что им удалось записать голос измученного духа, умоляющего о помощи. Об этом пишет The Mirror.

Группа "Паранормальные пробуждения Ирландии" считает, что это первая в истории страны аудиозапись призрака. По их словам, они услышали "вурдалака" в замке 12 века Лакин возле Аббевиля в Типперэри, который молил: "Помогите мне".

63-летний Пи Джей Кавана, который сделал запись вместе с товарищем по группе Филиппом Костелло, сказал, что это настолько редкое явление, что американское паранормальное общество, в которое входят скептики, посвятило ему подкаст.

Видео было записано на видеокамеру в режиме ночного видения.

Древнее здание, известное также как замок О'Кеннеди, было перестроено в 16 веке. Он принадлежал ирландскому вождю Брайану Уа Синнейду Фионну, который умер в 1588 году.

Видео было записано на видеокамеру в режиме ночного видения Фото: коллаж Фокус

Там был найден известный религиозный манускрипт IX века под названием "Стоувский миссал", (небольшая книга мессы ранней ирландской церкви) который, возможно, был написан в этом месте, согласно данным Королевской ирландской академии в Дублине.

"Во время реставрационных работ в замке в 18 веке Джону О'Кеннеди приписывают находку миссала Стоу, спрятанного в стенах. Считается, что этот миссал использовался в Лоррхе в 11 веке, а затем был обнаружен в металлической коробке с драгоценными камнями. Мы отправились туда из-за его удивительной истории. Я был там раньше, около пяти лет назад, и запечатлел темную тень на фотографии. Мне захотелось вернуться, чтобы исследовать все еще раз. У меня были незаконченные дела, и я был вынужден вернуться. Я записал видео, на котором дух говорит: "Помоги мне". Я видел это только при воспроизведении. Это новаторское явление", — рассказал Пи Джей газете The Irish Mirror.

существо из ирландского фольклора, которое называют Пука Фото: The Sun

Группа исследователей думает, что они видели существо из ирландского фольклора, которое называют Пука. Оно является оборотнем и может принимать любую форму по своему усмотрению. Обычно его видят в виде лошади, собаки, кролика, козы, гоблина или даже старика. Традиционно Пука представляют в виде темной, гладкой лошади с золотыми глазами.

Охотники за привидениями из ирландской компании Paranormal Supernatural Investigation, которые сделали этот снимок, рассказали The Sun, что вокруг замка Лакин существует легенда, и они считают, что именно это привидение появилось на фотографии.

Ранее Фокус писал, что мужчина нашел в доме жуткий портрет, о котором не подозревал 46 лет. Он был удивлен, обнаружив старинную картину "мужчины без глаз", спрятанную в стене. На обратной стороне едва заметно было написано "Старик по имени Энергия".

Также ранее сообщалось, что старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени. Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.