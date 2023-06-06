Послание из прошлого: замурованная в стене дома кукла "призналась" в убийстве семьи (фото)

Джонатан Льюис совершил находку в духе "фильма ужасов". Мужчина обнаружил игрушку с запиской, в которой сообщалось, что она убила жившую в этом доме в 1960-е годы семью.

В Великобритании учитель Джонатан Льюис был шокирован, обнаружив в стене своей новой квартиры тряпичную куклу с леденящей душу запиской. Об этом пишет Daily Mail.

Жуткий инцидент произошел в сентябре 2021 года. Мужчина забрал ключи от своего нового дома в Уолтоне, Ливерпуль, когда решил осмотреть пустоту под лестницей, которая была заколочена досками.

Британец, который работал учителем начальной школы, пробил стену молотком и вскоре обнаружил внутри тряпичную куклу, одетую в платье в полоску и чепчик, сжимающую в руках зловещую записку. В ней, помимо описания случая нападения ножом на первоначальных владельцев собственности в 1961 году, содержится также угроза новым хозяевам дома.

Жуткий инцидент произошел в сентябре 2021 года Фото: Liverpool Echo

Агент по недвижимости сообщила Джонатану Льюису, что ремонт кухни был завершен всего четыре или пять лет назад и предположила, что записка, скорее всего, была оставлена предыдущими владельцами примерно в то же время.

"Дорогой читатель/новый владелец дома, спасибо, что освободили меня! Меня зовут Эмили. Мои первоначальные владельцы жили в этом доме в 1961 году. Я не любила их, поэтому они должны были уйти. Они только пели и веселились, и мне это не нравилось. Я выбрала для них смерть, поэтому надеюсь, у вас есть ножи. Желаю вам спокойного сна", — было написано в письме.

Записка, скорее всего, была оставлена предыдущими владельцами Фото: Liverpool Echo

Друзья убеждали мистера Льюиса отказаться от своей новой собственности и выставить ее снова на продажу, но учитель находил это открытие "забавным".

"Некоторые из моих друзей сказали мне выставить мой дом обратно на рынок и съехать, но я думаю, что это просто смех. Честно говоря, мне все это показалось забавным. Я бы, наверное, сделал то же самое", — добавил британец.

Ранее Фокус писал, что мужчина нашел в доме жуткий портрет, о котором не подозревал 46 лет. Он был удивлен, обнаружив старинную картину "мужчины без глаз", спрятанную в стене. На обратной стороне едва заметно было написано "Старик по имени Энергия".

Также ранее сообщалось, что старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени. Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.