Сливалась со стеной: женщина нашла скрытую дверь и теперь боится за свою жизнь

Женщина рассказала в социальных сетях, как она обнаружила тайную комнату в своем доме через четыре года после переезда.

Женщина на популярном форуме Reddit рассказала, что начала бояться за свою жизнь после того, как обнаружила во время ремонта потайную дверь за обоями. Об этом пишет The Mirror.

Девушка прожила в доме со своей семьей четыре года, прежде чем сделала жуткое открытие, и говорит, что вскоре после этого решила съехать.

"За обоями была скрытая дверь — очевидно, дверная ручка была снята, поэтому она сливалась со стеной в коридоре. Мы увидели скелет в углу — не буду врать, это меня напугало до смерти", — написала женщина.

Люди в комментариях хотели поддержать девушку и шутили по поводу ее жуткой находки.

"Мне хочется представить, что есть какой-то парень, который время от времени вспоминает о скелете, который он положил в потайную комнату, и хихикает, думая, нашел ли его кто-нибудь", — написал один из пользователей.

Другие же люди предложили перейти "на сторону зла" и последовать примеру предыдущих жильцов.

"Вам нужно вновь запечатать комнату перед продажей, чтобы вы могли передать традицию", — написали под сообщением женщины.

Девушка добавила, что скелет не принадлежал человеку. Это был просто реквизит, оставленный прошлыми владельцами дома.

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