По словам журналистов, КНР заплатит Кубе миллиарды долларов, чтобы разместить на острове шпионскую базу. Она позволит китайцам перехватывать электронные сообщения со всего юго-востока США и отслеживать американские корабли.

Китай и Куба достигли секретного соглашения о создании базы для шпионажа за Соединенными Штатами. База будет размещена на территории Кубы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных американских чиновников.

По словам журналистов, база китайских спецслужба на Кубе, которая находится недалеко от штата Флорида, поможет КНР перехватывать электронные сообщения со всего юго-востока США. Там находится множество военных баз. Также китайцы смогут отслеживать движение американских судов.

Сообщается, что Китай согласился заплатить нуждающейся в деньгах Кубе несколько миллиардов долларов, чтобы она разместила у себя базу спецслужб КНР. Разоблачение этой сделки вызвало тревогу в администрации президента США Джо Байдена. Китайская база с передовыми военными и разведывательными возможностями рядом с территорией Штатов может стать новой беспрецедентной угрозой.

"Мы внимательно следим за этим, предпринимаем шаги для противодействия и сохраняем уверенность в том, что мы в состоянии выполнить все наши обязательства по обеспечению безопасности", — сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Издание пишет, что официальные лица в Вашингтоне считают разведданные о строительстве китайской базы на Кубе убедительными. Такой объект позволит Китаю проводить радиоразведку с мониторингом сообщений электронной почти, телефонных звонков, а также спутниковых передач.

По мнению аналитиков, Пекин, вероятно, будет утверждать, что создание базы на Кубе оправдано действиями американских военных и разведки в непосредственной близости от Китая. Так, военные самолеты США пролетают над Южно-Китайским морем, занимаясь электронным наблюдением.

Старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Крейг Синглтон заявил, что создание этого объекта сигнализирует о новом этапе эскалации в более широкой оборонной стратегии Китая.

"Это немного меняет правила игры", — сказал он.

Сообщается, что посольство Китая в Вашингтоне не дало комментариев по этому вопросу. Посольство Кубы также не ответило на запрос журналистов по этой теме.

Напомним, что 6 июня СМИ сообщили, что Китай планирует в открытую поставлять оружие России. Если бы Украина начала деоккупацию Крыма, у Китая появился бы предлог больше сотрудничать с РФ в смысле летальной помощи. Это не шло бы во вред образу красного дракона-миротворца: во время деоккупации Крыма уже Москва позиционировала бы себя как жертву агрессии.