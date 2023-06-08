В Египте поймали акулу, которая съела россиянина: туристы устроили с ней фотосессию (видео)

Власти после трагедии закрыли местные пляжи, ведь кровь может привлечь новых хищников. Профессор Кирилл Кузищин считает, что подобные случаи участятся из-за смены климата.

В египетской Хургаде словили акулу, которая сьела 23-летнего гражданина Российской Федерации Владимира Попова. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash 8 июня.

На опубликованном ролике видно, что местные спасатели начали операцию по поимке тигровой акулы, которая лишила жизни молодого парня.

Местные власти после трагедии также распорядились закрыть все местные пляжи, так как существует высокая угроза новых атак, которые привели бы к новым жертвам.

Оставшаяся кровь может привлечь других хищников, которые также будут вылавливать туристов, которые купались в море.

Позже акулу удалось все же словить и местные жители вместе с туристами начали позировать на фоне пойманной акулы-людоеда.

Акулы в Красном море: вскоре их станет больше

Российский профессор Кирилл Кузищин в комментарии росСМИ заявил, что в последние годы подобные трагедии случаются все чаще и связано это с изменением климата.

Акулы начинают проникать в те места, где раньше их было встретить невозможно.

"Соответственно, в Красное море тоже очень много видов из Индийского океана стало проникать. Это, скорее всего, конечно, идет речь о так называемых акулах-рейдерах — это крупные виды, которые охотятся на крупную добычу. Их не так много, может быть там 10–15 видов по максимуму, но среди них почти любая из таких акул может представлять опасность для человека", — говорится в сообщении.

В таких случаях, как отметил далее профессор, полезным будет постоянный мониторинг состояния прибрежной зоны моря.

Напомним, 8 июня сообщалось, что акула съела туриста из России в Хургаде. Произошла трагедия на глазах у отца, который в это время находился на берегу. Инцидент случился на самом популярном пляже Dream Beach.