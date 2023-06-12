"Самая простая защита": Трамп может помиловать себя и избежать тюрьмы

Экс-федеральный прокурор США Анкуш Хардори считает, что даже если судебное расследование будет находиться на финальном этапе, победа на президентских выборах решит все его проблемы.

Американский политик и экс-президент Дональд Трамп может спасти себя от тюрьмы в том случае, если одержит победу на выборах в 2024 году. Об этом сообщила бывший федеральный прокурор США Анкуш Хардори, передает издание Politico 11 июня.

Бывший американский прокурор отмечает, что Дональду Трампу из-за дела о секретных документах грозит 20 лет заключения, однако он может помиловать себя даже в том случае, если судебное расследование зайдет слишком далеко. Для этого предстоит лишь выиграть президентские выборы в ноябре 2024 года.

В таком случае он поручит своему генеральному прокурору закрыть уголовные дела, а также все расследования, в которых замешан он или его соратники.

Анкуш Хардори также отмечает, что Дональд Трамп может уволить любого исполняющего обязанности генерального прокурора и найдет того, кто исполнит его желание.

Обвинительное заключение может содержать в себе длинный перечень обвинений, которые направлены на то, чтобы показать, насколько пренебрежительно бывший президента США обращался с документами, храня их в туалете. Также бывший федеральный прокурор пишет о попытке препятствовать федеральным следователям.

"Лучшая и самая простая защита Трампа – продолжать участвовать в выборах и победить. Даже назначение даты суда – относительно простое дело в обычном уголовном деле – будет затруднено политическим календарем до тех пор, пока Трамп остается в выборной гонке", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 июня сообщалось о том, что Дональду Трампу предъявили новое уголовное обвинение, второй раз за последний год. Бывший американский президент заявил, "не сделал ничего плохого" и назвал предъявленное ему обвинение "вмешательством в выборы".