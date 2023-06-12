Тело нашли в подвале: в РФ убили депутата от "Единой России" (фото)

58-летний Колодич был депутатом Думы Югры седьмого созыва, главой комитета по бюджету. Его тело было обнаружено в поселке Сосенское в Новой Москве.

В Новой Москве в РФ садовник убил депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа от "Единой России" Александра Колодича. Его тело обнаружили в подвале его дома. Об этом сообщает РБК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 58-летнего народного избранника.

"Предварительно установлено, что между погибшим и помощником по дому произошел конфликт, во время которого последний нанес ножевые ранения мужчине. На крики в подвальном помещении пришла жена погибшего, которой фигурант также нанес ножевые ранения. После совершенного преступления подозреваемый закопал тело мужчины в подвальном помещении скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении СК.

Подвал в доме депутата, где обнаружили его тело

Жена депутата выжила и сейчас находится в столичном медучреждении.

36-летний подозреваемый был задержан, его имя не раскрывается.

Что известно об убитом Александре Колодиче

Александр Колодич был депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа седьмого созыва от партии Путина "Единая Россия" и возглавлял комитет думы ХМАО 7-го созыва по бюджету, финансам и налоговой политике.

Незадолго до смерти депутат помог транспортировать тело погибшего оккупанта с территории Украины. Как и многие депутаты от "Единой России" поддерживал войну против Украины.

Напомним, что в Польше поклонник Путина напал на украинку. Он сломал женщине руку в двух местах и назвал "курвой".

Ранее сообщалось, что пропутинские политики добились полной безнаказанности и поддержали вандала — сотрудника общественного телевидения Армении Арама Николяна. Он на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване вырвал знамя у флагоносца делегации азербайджанских спортсменов и сжег его на глазах у публики.