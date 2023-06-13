Откроет тайну "чудовища": в озере Лох-Несс из-за жары рекордно снизился уровень воды

Показатель чуть более 109 см был зарегистрирован 24 мая и считается самым низким с начала регистрации в 1990 году. По подсчетам специалистов, Лохнесское чудовище ежегодно приносит экономике Британии около 41 миллиона фунтов.

Тайны Лох-Несского чудовища вскоре могут быть открыты из-за стремительного падения уровня воды в озере. Об этом информирует Mirror.

Шотландское агентство по охране окружающей среды (Sepa) объявило предупреждение о дефиците воды в некоторых районах Шотландии, поскольку длительный период сухой погоды повлиял на уровень воды в Великобритании. В жаркую погоду показатели в водоеме достигают исторически низкого уровня. Сейчас озеро пересохло больше чем за три десятилетия.

В прошлом месяце уровень озера упал до самого низкого уровня с 1990 года. Пока уровень классифицируется как "низкий". Некоторые специалисты утверждают, что гидроэлектростанции изменили уровень воды в озере Лох-Несс, которое является самым большим водоемом в стране.

Уровень чуть более 109 см был зарегистрирован 24 мая, что является самым низким показателем с начала регистрации в 1990 году. Это означает, что озеро, долгое время являвшееся предметом слухов о печально известном Лохнесском чудовище, вскоре может опуститься настолько низко, чтобы раскрыть некоторые его тайны.

Только на этой неделе охотникам за Несси было предложено огромное вознаграждение в 25 000 фунтов стерлингов за доказательство того, что знаменитый монстр живет в шотландском озере. Тысячи людей посещают водоем каждый год. По оценкам специалистов, известный монстр "приносит" экономике Великобритании почти 41 миллион фунтов стерлингов в год.

Напомним, в январе математик Флоу Фоксон заявил, что Лохнесское чудовище — не просто гигантский угорь. В собственном исследовании он рассчитал возможность. Специалист использовал данные об уловах и заключил, что в озере проживают около 8 тысяч угрей. Далее он рассчитал возможность найти здесь угря длиной в один метр и пришел к выводу, что она составляет всего 1 до 50 000. Исходя из этой цифры, найти в Лох-Нессе угря длиной около 6 метров "практически равна нулю". Да, Фоксон считает, что если Несси действительно существует, то, вероятнее всего, это не гигантский угорь, а нечто другое.