Акула, съевшая россиянина в Хургаде, в прошлом году убивала дважды (видео)

По словам морского биолога Дмитрия Орлова, тигровая акула была беременной и не могла охотиться на рыбу, свою обычную добычу. Но запомнила место, где ей удалось легко найти пропитание.

Морской биолог Дмитрий Орлов допустил, что тигровая акула, которая загрызла российского туриста, вошла во вкус. Прошлым летом она, возможно, убила еще двух человек. Об этом сообщает The Mirror.

Такое предположение возникло после того, как появились новые подробности произошедшего. Очевидец рассказал об ужасающем случае, когда он пытался спасти раненого 23-летнего Владимира Попова у побережья Хургады.

"Когда я подплыл к мужчине, вода была в крови. Затем я заметил, что у него больше нет руки. И тут появилась акула", — рассказал пляжный спасатель Мохамед.

По словам египтянина, он сразу же понял, что жертве уже не помочь. Там была еще женщина, потрясенная она не могла пошевелиться. Спасатель сказал, что вытащил ее из воды на берег, а затем сразу же поплыл к мужчине.

Судмедэксперты рассказали, что останки Попова доставили в морг "изуродованными и с отсутствующими частями". Акула оторвала голову, изуродовала лицо. Отдельные части тела извлекли из воды.

Фото россиянина Владимира Попова, IT-специалиста из Архангельска

Известно, что акула также разорвала грудную клетку, съела часть брюшной полости и рук. Голову и руки впоследствии нашли в брюхе трехметрового монстра.

Российский морской биолог подозревает, что акула могла убить двух туристов в прошлом году, и что возможно она была беременной.

В июле прошлого года австрийская туристка Элизабет Сойер ныряла с маской на египетском курорте и подверглась нападению акулы. Еще одна туристка, уже из Румынии, также погибла неподалеку от места нападения на россиянина.

Акула в Египте Акула в Египте

"Думаю, что эта тигровая акула была беременной. Теперь она вновь забеременела и не могла охотиться на рыбу, свою обычную добычу. Но запомнила место, где ей удалась легкая охота", — пояснил биолог.

Поимка акулы, съевшей россиянина

Попов переехал в Египет в то время, когда десятки тысяч других россиян бегут из страны, чтобы избежать мобилизации на путинскую войну.

Напомним, что в Египте акулу, которая съела россиянина, решили выставить в музее. Акула успела съесть половину тела гражданина РФ, когда к ней начали приближаться рыбаки, она уплыла, оставив другую половину.

Также сообщалось, что нападения акул в Египте участились: "мясорубки", пропавшие туристы и жуткие останки, которые запрещают снимать полицейские.