РФ называют "наибольшей угрозой": Германия впервые в истории утвердила стратегию нацбезопасности

Согласно стратегии, Германия за несколько лет должна достичь расходов на оборону от ВВП 2%, усилить борьбу со шпионажем, диверсиями и киберзащиту.

После месяцев переговоров федеральное правительство Германии впервые приняло стратегию национальной безопасности Германии. Стратегия базируется на трех "центральных измерениях" политики безопасности: обороноспособность, устойчивость и стабильность. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Документ разработан под эгидой Федерального МИДа и формулирует руководящие принципы с целью "укрепления безопасности от внешних угроз". В нем отмечается, что ситуация, сложившаяся после нападения России на Украину, сыграла немаловажную роль в формировании стратегии.

Правительство сформулировало ряд целей в стратегии, в частности, Германия за несколько лет должна достичь затрат на оборону от ВВП 2%, усилить борьбу со шпионажем, диверсиями и киберзащитой. Также должны быть усилены на европейском уровне технологии, а также должны гармонизироваться в рамках ЕС правила контроля за экспортом вооружений.

"С помощью стратегии национальной безопасности федеральное правительство хочет способствовать непрерывному процессу сотрудничества между всеми уровнями власти, бизнесом и обществом в целях безопасности нашей страны и, таким образом, внести вклад в укрепление стратегической культуры в Германии", — заявило правительство.

Ход выполнения стратегии должен регулярно проверяться.

Российские СМИ сообщают, что Россия в стратегии нацбезопасности Германии обозначена как "наибольшая угроза" миру и безопасности в ближайшем будущем, а так называемую "СВО" называют "эпохальным переломом в европейском мирном порядке".

Напомним, что в середине марта 2022 г., когда после полномасштабного вторжения РФ в Украину прошло 3 недели, министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в своем выступлении официально объявила о начале разработки Стратегии национальной безопасности. Глава МИД определила как цель проекта стратегии не что иное, как "безопасность свободы нашей жизни".

13 июня сообщалось, что правительство Германии анонсирует поставки в Украину более 100 танков Leopard 1 до конца текущего года. По словам министра обороны Германии Писториуса, заменить вышедшие из строя танки Германия не сможет, но до конца года ФРГ продолжит поставки отремонтированных танков.

Также 13 июня западные СМИ сообщили, что Франция, Германия и Польша собираются поддержать Украину, пока решается вопрос гарантий безопасности от российской агрессии.