Потерял 50 лет назад: к мужчине чудесным образом вернулось школьное кольцо (видео)

Сотрудники полиции проводили обыск по делу о краже меди, в ходе которого было обнаружено кольцо, принадлежащее выпускнику средней школы Needham Broughton 1965 года с инициалами "MP". Изучив списки учеников они смогли найти его владельца.

Майкл Педно из штата Северная Каролина (США) потерял свое кольцо примерно 50 лет назад, когда он еще ходил в школу. Однако недавно он смог вернуть украшение благодаря полиции Западной Вирджинии. Об этом пишет UPI.

В Офисе шерифа округа Канава сообщили, что в феврале полиция проводила обыск по делу о краже меди, в ходе которого было обнаружено кольцо, принадлежащее выпускнику средней школы Needham Broughton 1965 года с инициалами "MP". После изучения списка выпускников школы было установлено, что Майкл Педно является потенциальным владельцем этого ценного предмета.

Мужчина собирается очистить кольцо и снова начать его носить Фото: NBC News

Американец был удивлен, что спустя полстолетия он снова увидит это кольцо. Кроме того, он не помнит, как именно потерял его ранее. Мужчина собирается очистить кольцо и снова начать его носить.

"Я потерял его где-то в конце 1960-х на выпускном или когда служил в армии. Я думаю, вероятно, в конце 60-х, когда ездил навестить своих двоюродных братьев, тетю и дядю в Принстон", — рассказал Педно.

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