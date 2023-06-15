Для тех, кто не полениться: туристов зазывает самый отдаленный паб Британии
Чтобы добраться до Старой кузницы, расположенной на северном берегу озера Лох-Невис на полуострове Нойдарт в Шотландии, нужно совершить 15-мильную прогулку по шотландскому нагорью.
Самый отдаленный паб Великобритании предлагает бесплатное пиво тем посетителям, которые готовы преодолеть 24 километра, чтобы попасть в заведение. Об этом 14 июня написало медиа The Independent.
Речь идет о заведении The Old Forge ("Старая кузница") — самом отдаленном пабе Великобритании. С 1 июля там готовы предоставить бесплатное пиво всем, кто не полениться добраться в заведение.
К слову, чтобы добраться до "Старой кузницы", расположенной на северном берегу озера Лох-Невис на полуострове Нойдарт в Шотландии, нужно совершить 15-мильную (24 километровую) прогулку по шотландскому нагорью.
Для того чтобы получить бесплатную порцию напитка, туристам необходимо произнести слово Wiggle. Так как одноименный спортивный ритейлер объединился с местной мини-пивоварней Knoydart Brewery, чтобы предложить бесстрашным туристам бесплатную дегустацию своего нового пива Trale.
Напиток представляет собой специально созданный 5,1-процентный золотой эль с нотками цитрусовых. В одни руки можно будет получить только две бутылки этого пива. Акция будет действовать до тех пор, пока не исчерпаются его запасы.
Напомним, в начале мая стало известно о том, что ученые создали пиво из отходов жилого комплекса в Сан-Франциско. Известно, что компания Epic Cleantec уже давно занимается переработкой сточных вод в Сан-Франциско, а потому возникла идея использовать эту переработанную воду для производства чего-то такого, что точно заинтересовало бы общественность
А в августе прошлого года СМИ писали о том, что ученые воссоздали 450-летний напиток с помощью древних дрожжей. Таким образом им удалось попробовать на вкус самое старое пиво Южной Америки.