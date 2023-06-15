Для тех, кто не полениться: туристов зазывает самый отдаленный паб Британии

Чтобы добраться до Старой кузницы, расположенной на северном берегу озера Лох-Невис на полуострове Нойдарт в Шотландии, нужно совершить 15-мильную прогулку по шотландскому нагорью.

Самый отдаленный паб Великобритании предлагает бесплатное пиво тем посетителям, которые готовы преодолеть 24 километра, чтобы попасть в заведение. Об этом 14 июня написало медиа The Independent.

Речь идет о заведении The Old Forge ("Старая кузница") — самом отдаленном пабе Великобритании. С 1 июля там готовы предоставить бесплатное пиво всем, кто не полениться добраться в заведение.

К слову, чтобы добраться до "Старой кузницы", расположенной на северном берегу озера Лох-Невис на полуострове Нойдарт в Шотландии, нужно совершить 15-мильную (24 километровую) прогулку по шотландскому нагорью.

Для того чтобы получить бесплатную порцию напитка, туристам необходимо произнести слово Wiggle. Так как одноименный спортивный ритейлер объединился с местной мини-пивоварней Knoydart Brewery, чтобы предложить бесстрашным туристам бесплатную дегустацию своего нового пива Trale.

Напиток представляет собой специально созданный 5,1-процентный золотой эль с нотками цитрусовых. В одни руки можно будет получить только две бутылки этого пива. Акция будет действовать до тех пор, пока не исчерпаются его запасы.

Чтобы добраться до "Старой кузницы", нужно пройти пешком 15 миль.

Напомним, в начале мая стало известно о том, что ученые создали пиво из отходов жилого комплекса в Сан-Франциско. Известно, что компания Epic Cleantec уже давно занимается переработкой сточных вод в Сан-Франциско, а потому возникла идея использовать эту переработанную воду для производства чего-то такого, что точно заинтересовало бы общественность

А в августе прошлого года СМИ писали о том, что ученые воссоздали 450-летний напиток с помощью древних дрожжей. Таким образом им удалось попробовать на вкус самое старое пиво Южной Америки.