15 погибших: в Канаде произошла масштабная авария на дороге (видео)

Авария произошла недалеко от города Карбери. В автобусе, который направлялся в местное казино, находилось 25 человек.

В канадской провинции Манитоба на южном направлении произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого жизнь потеряли 15 человек. Об этом сообщает издание NBC.

В непосредственной близости от города Карбери произошло столкновение автобуса, направлявшегося в местное казино, и грузовика. В момент аварии в автобусе находилось около 25 человек, в основном пожилого возраста.

В результате столкновения 15 человек погибли, а еще десять получили ранения и были госпитализированы с различными травмами. Состояние раненых варьирует по степени тяжести. Водители обоих транспортных средств выжили и находятся под медицинским наблюдением.

Локальная полиция активно проводит расследование на месте ДТП, однако на данный момент еще не установлено, кто является виновником аварии. Полицейские собирают доказательства, анализируют данные и интервьюируют свидетелей, чтобы определить причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 12 июня в Польше 11 июня на дороге в селе Баборово Шамотульского уезда (Великопольское воеводство) произошел трагический случай. Погиб 14-летний подросток из Украины, который катался на велосипеде.

А 22 мая во Флориде несколько автомобилей столкнулись на трассе после того, как один из водителей вызвал цепную реакцию. Он пытался пропустить черепаху, которая переходила дорогу.