Играл около 10 лет: мужчина выиграл в лотерею благодаря своим "счастливым" числам

Мужчина около 10 лет использовал одни и те же цифры для игры в лотерею, которые в конечном итоге привели его к победе. Он оплатил счета, а все остальное пойдет на сбережения.

В США мужчина из штата Мэриленд выиграл в лотерею приз в размере 50 000 долларов после того, как в течение почти десяти лет использовал один и тот же набор цифр для участия в розыгрыше Bonus Match 5. Об этом пишет UPI.

Счастливый победитель рассказал представителям лотереи Мэриленда, что он купил билет стоимостью 4 доллара с шестью строками номеров для участия в розыгрыше Bonus Match 5 28 мая в магазине Modern Liquors на Иверсон-стрит в Темпл-Хиллз.

На одной из строк билета были цифры 5-6-8-23-30.

"Я постоянно играю на одни и те же номера, делаю это уже много лет", — сказал игрок. По его подсчетам, он использует эти цифры уже около 10 лет.

Эти счастливые числа в итоге были разыграны, что принесло ему приз в размере 50 000 долларов. Другая строка цифр в его билете принесла ему еще 15 долларов.

Победитель сказал, что планирует использовать часть призовых денег для оплаты счетов, а остальное пойдет на сбережения.

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