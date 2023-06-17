"Си должен быть обеспокоен": у Китая не такая сильная армия, как он хочет показать, – СМИ

Как отмечают эксперты, у китайских вооруженных сил есть несколько уязвимых мест, в частности речь идет о коррупции и назначении офицеров не за компетентность, а за лояльность.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) имеет несколько критически уязвимых точек, которые делают ее не столь сильной, как принято считать. Об этом говорится в статье автора книги "Грядущий крах Китая" Гордона Чанга для издания Newsweek.

По словам Чонга, несмотря на усилия Си Цзиньпина, НОАК все еще является достаточно коррумпированной структурой. Он также утверждает, что усилия нынешнего главы КНР направлены против офицеров, лояльных бывшим лидерам.

"Результат этих кампаний, по-видимому, еще больше политизировал армию, которая и без того страдала от недостатка профессионализма, главным образом потому, что она является частью политического института", — отметил эксперт.

В статье также приводится мнение Джеймса Холмса с кафедры морской стратегии JC Wylie в Военно-морском колледже. По его словам, в тоталитарных обществах политика пронизывает все отрасли, поэтому в таких странах командиры и партийные чиновники ограничивают свободу и инициативу более молодых людей.

"Даже если Китай сделал скачок к паритету в материальном плане, мне все равно нравятся наши шансы в целом из-за человеческого фактора", — считает Холмс.

Автор статьи также утверждает, что в случае вторжения в другую страну, Си выберет офицеров не за компетентность, а за лояльность, что еще больше подорвет боеспособность НОАК.

"Си Цзиньпин был "удивлен и встревожен" "очень плохой работой" российских военных в Украине. Возможно, Си также должен быть обеспокоен эффективностью своей Народно-освободительной армии", — заключил Чонг.

Напомним, что по данным The Wall Street Journal от 14 июня, детали китайского производства помогают Ирану быстро собирать боевые беспилотники и поставлять их в Россию, несмотря на растущее давление со стороны США и международные санкции.

Мы также писали о том, что 12 июня представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин опроверг информацию о поставках российским военным китайских броневиков. Он заявил, что ничего не знает о так называемых "открытых доказательствах" поставок оружия.