Вернулась с того света: женщина, которую в больнице сочли мертвой, ожила на собственных поминках

Женщину госпитализировали в медучреждение с подозрением на инсульт, а уже в больнице медики констатировали ее смерть и отправили домой.

В Эквадоре во время собственных похорон ожила 76-летняя женщина, которая была объявлена мертвой в больнице. "Покойница" начала стучать изнутри гроба. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в городе Бабахойо. Местную жительницу доставили в больницу с подозрением на инсульт и остановкой сердца и дыхания. Там врачи провели ей реанимационные мероприятия, а после того как пациентка на них не отреагировала, дежурный врач констатировал ее смерть. Медики отдали тело родственникам для похорон. Во время похорон присутствующие услышали стук из гроба.

"Я поднял гроб, и его сердце колотилось, а его левая рука била по гробу… Мы позвонили в 911, чтобы доставить его в больницу", — сказал ее сын Гилберто Барбера.

Когда на место происшествия прибыли экстренные службы, они забрали 76-летнюю женщину обратно в больницу.

В настоящее время проводится государственное расследование, сообщает Минздрав.

По согласованию с Агентством по обеспечению качества медицинских услуг, был сформирован национальный технический комитет "для инициирования медицинского аудита для установления ответственности за вероятное подтверждение смерти".

Напомним, что родные убитых в Украине "вагнеровцев" жалуются, что получают пустые гробы и обгоревшие кости. В проведении экспертизы ДНК им отказывают, поэтому они не знают, кого именно похоронили.

Ранее сообщалось, что в Бельгии 45-летний тиктокер Дэвид Баэртен шокировал своих друзей и близких, прилетев на собственные похороны на вертолете.