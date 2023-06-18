Унесли в руках: полиция искала динозавра после дерзкого ограбления (видео)

Статуя велоцираптора, оказавшаяся в центре кражи, привела офицеров полиции к трем грабителям, среди которых был один несовершеннолетний.

В США сотрудники полиции разыскивали велоцираптора, который был украден из центра искусств и науки Южной Дакоты. Об этом пишет Huffpost.

Сержант полиции Сиукс-Фолс Аарон Бенсон сообщил в пятницу, что сотрудник службы безопасности заметил трех человек, которые уносили в руках статую от павильона Вашингтона, и вызвал полицию сразу после полуночи. Видеозапись с камер наблюдения помогла полицейским отследить грабителя до одной из близлежащих квартир.

"Открыв дверь, детективы могли хорошо видеть, что велоцираптор находился прямо внутри", — сказал Бенсон.

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех подозреваемых по обвинению в крупной краже. Бенсон сказал, что одному из них 18 лет, другому — 19, а третий — несовершеннолетний.

"К счастью, статуя не была повреждена", — заявила в пятницу в электронном письме Мэделин Гроган, директор по образованию, программированию и экспонатам павильона.

Статуя и многие другие изображения динозавров являются частью выставки "Динозавры в дикой природе" в научном центре Павильона Вашингтона. Организация не предоставила никакой информации о размере или весе статуи.

Ученые считают, что велоцирапторы вырастали до 6 футов (1,8 метра) в длину и весили около 100 фунтов (45 килограммов), когда они бродили по земле миллионы лет назад.

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