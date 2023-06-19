"Не как в США": Лукашенко заявил о проведении "честных" выборов в Беларуси

Белорусский диктатор убежден, что почти 80% населения однозначно поддерживает его курс. А за остальные 20%, которые колеблются или против, нужно побороться.

Белорусский политик Александр Лукашенко пообещал, что предстоящие выборы в Беларуси в 2024 году пройдут честно, а "не как в США". Об этом он заявил 19 июня на встрече с главой ЦИК Игорем Карпенко.

Самопровозглашенный президент поделился мнением по поводу приглашения наблюдателей на выборы. По его словам, это определено белорусскими законами и "прятать тут нечего".

"Когда подойдет срок и мы сочтем нужным, пригласим наблюдателей. Чтобы они видели, как будут проходить выборы. Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке", — сказал он.

Лукашенко заявил, что в США якобы стреляют в людей после выборов и нередко проводят голосования по почте, что рождает "кучу фальсификаций".

"Мы должны честно провести эти выборы и прятаться нечего. Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться? За 20%, которые колеблются и против, мы еще поборемся. Это я говорю как президент", — заключил он.

В Беларуси 25 февраля 2024 года хотят провести единый день голосования в соответствии с новыми нормами конституции страны. Граждане будут выбирать состав парламента и депутатов местных советов. После единого дня голосования через 60 дней должны организовать первое заседание Всебелорусского народного собрания.

Напомним, что 13 июня Лукашенко заявил о получении от России ядерной бомбы, которая в три раза мощнее примененных в Хиросиме и Нагасаки.

В Офисе президента Украины заявили, что не стоит обращать внимание на угрозы Лукашенко, ведь этот человек пребывает в "аффективном состоянии".