ЕС хочет запретить своим компаниям производить важнейшие технологии в Китае, — Politico

ЕС предлагает усилить контроль за тем, какие компании покупают стратегически важные предприятия, куда европейские компании продают оружие или шпионское программное обеспечение и куда инвестируют предприятия ЕС.

В ЕС готовят предложения по запрету для европейского бизнеса на производство важнейших современных технологий, как "суперкомпьютеры", искусственный интеллект и передовые микросхемы, в Китай. Об этом пишет Politico.

Лидеры Европейского союза планируют обсудить предложенную стратегию экономической безопасности на предстоящем саммите, который состоится 29-30 июня.

В документе прямо не упоминается Китай, однако там указывается на риски, связанные с "чрезмерной зависимостью от одной страны, включая такую, с которой существуют разногласия в ценностных вопросах, моделях и интересах". Из контекста становится понятно, что меры предназначены прежде всего для противодействия рискам, связанным с Китаем.

В проекте документа, доступного изданию, отмечается необходимость ЕС предотвращать внешние инвестиции в "наиболее передовые технологии, которые могут улучшить военные и разведывательные возможности стран, способных использовать эти технологии для угроз международному миру и безопасности". Также указывается важность обеспечения безопасности особо важной информации.

ЕС предлагает усилить контроль в трех вопросах: за тем, какие компании из третьих стран покупают стратегически важные предприятия и инфраструктурные объекты в ЕС; куда европейские компании продают такие товары, как оружие или шпионское программное обеспечение; куда инвестируют европейские компании. —

Напомним, что по данным The Wall Street Journal от 14 июня, детали китайского производства помогают Ирану быстро собирать боевые беспилотники и поставлять их в Россию, несмотря на растущее давление со стороны США и международные санкции.

Мы также писали о том, что 12 июня представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин опроверг информацию о поставках российским военным китайских броневиков. Он заявил, что ничего не знает о так называемых "открытых доказательствах" поставок оружия.