Спецслужбы Германии установили наблюдение за выходцами из РФ, поддерживающими войну в Украине

Российская пропаганда ведет к росту экстремизма в ФРГ в свете войны в Украине, отметил глава BfV Томас Хальденванг.

В обнародованном во вторник, 20 июня, ежегодном докладе Федерального ведомства по охране конституции (BfV) перечислили основные угрозы безопасности ФРГ. Одним из источников упоминается Россия и ее действия, из-за чего в Германии установили наблюдение за поддерживающими ее. Об этом заявил глава BfV (Федеральное ведомство по охране конституции) Томас Хальденванг, пишет Deutsche Welle.

По его словам, российская пропаганда ведет к росту экстремизма в ФРГ в свете войны в Украине, но заверил, что российская диаспора в Германии устойчива к пропаганде РФ.

"Через соцсети распространяются посты экстремистского содержания, оправдывающие противоречащую международному праву войну. Мы сталкиваемся с пророссийскими протестами, в которых участвуют представители этой диаспоры. Сколько именно, у нас нет статистических данных. Мы наблюдаем за теми людьми, которые поддерживают российскую пропаганду. и реагируют на нее", — подчеркнул Хальденванг.

По мнению Хальденванга, война РФ против Украины усугубила угрозу российского шпионажа против Германии. Руководитель BfV считает, что в будущем Россия начнет действовать более агрессивно и, возможно, изменит методы своей работы.

"К этому можно отнести деятельность офицеров спецслужб с фальшивыми паспортами, а также усиление хакерских атак вплоть до саботажа. Если сравнивать российский и китайский шпионаж, то спецслужбы России более мощные и заметные, они работают классически, фактически всеми средствами, которые известны в сфере шпионажа. спецслужбы прибегают к убийствам или похищению людей. Это очень грубый стиль, мы его не видим у китайцев", — говорит Томас Хальденванг.

Глава BfV прокомментировал также недавнее заявление президента Чехии Петра Павла о необходимости усилить контроль над живущими в Европе россиянами. Хальденванг напомнил, что в прошлые десятилетия в Германию приехали многие из бывшего СССР и в основном они интегрированы в общество Германии и имеют немецкие паспорта.

Напомним, что в Европе не могут прийти к согласию по созданию системы безопасности. Германия хочет закупать оружие производства США и Израиля. Франция – чтобы Европа развивала свою оборонную промышленность.

Ранее сообщалось, что Европа хочет отказаться от оружия США, воспроизводив свою промышленность. Там хотят наладить собственное оружейное производство.