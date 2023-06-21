Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором: в Пекине выразили протест

В своей речи американский лидер рассказывал об инциденте с китайским воздушным шаром-шпионом, который удалось сбить. В МИД Китая ответили, что заявления Вашингтона весьма возмутительны.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвали главу Китая Си Цзиньпина "диктатором". В Пекине успели отреагировать. Об этом сообщает издание The Hill 21 июня.

Причиной для такого обращения американского лидера к председателю КНР стала ситуация с воздушным шаром-шпионом. Джо Байден на мероприятии, которое посвящено сбору средств в Кентсфилде, штате Калифорния, рассказал о своих эмоциях после февральских событий.

"Причина, почему Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил тот воздушный шар с двумя коробками шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. А это то, что диктаторам очень не нравится, — когда они не знают, что происходит", — говорится в сообщении.

Президент США также отметил, что аэростат не должен был пролетать над местом, где его сбили. Он сбился случайно с курса через Аляску, после чего начал летать по американским штатам, о чем китайскому председателю не было известно.

"Когда его сбили, он очень смутился и отрицал, что он вообще был там", — продолжил Джо Байден.

Байден назвал китайского коллегу диктатором: реакция МИД

В Пекине выразили протест из-за слов американского главы государства, который в своей речи назвал Си Цзиньпина диктатором. В Министерстве иностранных дел Китая считают это возмутительным, ведь информация не соответствует действительности, пишет NDTV.

"Соответствующие высказывания американской стороны крайне абсурдны и безответственны, они противоречат фактам, нарушают дипломатический протокол и являются посягательством на политическое достоинство Китая", — заявила на брифинге спикер МИД Мао Нин.

Напомним, 19 июня сообщалось, что Китай не будет отправлять оружие в РФ. Об этом Си Цзиньпин заявил во время переговоров в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном.