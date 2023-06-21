Вылетели окна и затряслись стены: в историческом районе в Париже прогремел взрыв (фото, видео)

Поврежденное взрывом здание охватил огонь, который сейчас пытаются потушить 200 пожарных. По словом журналистов, ведущих прямую трансляцию с места инцидента, под завалами дома, в котором по предварительным данным взорвался газ, могут быть живые люди.

В Париже на улице Сен-Жак прогремел взрыв. Об этом сообщает французский телеканал TF1 Info в среду, 21 июня.

Телеканал информирует, что очень сильный взрыв прозвучал в V округе Парижа, в районе Валь-де-Грас около 17:00.

Люди, которые стали очевидцами инцидента, практически сразу начали выкладывать фото и видео с места событий.

Так, журналист-фрилансер Карен Дессел опубликовала на свое странице в Твиттере вот это фото:

В результате взрыва разрушилось здание и его охватил огонь

На нем видно, что из-за взрыва практически полностью обрушилось историческое здание. Обломки повредили расположенною рядом велосипедную стоянку, а само разрушенное здание охватил огонь.

А видеооператор Дамиен Леблан запечатлел клубы густого серого дыма, которые практически закрывают небо.

В небе над Парижем поднимается густой дым Фото: Telegram

Бармен, с которым поговорили журналисты, рассказал о том, что видел в первые минуты взрыва. По словам мужчины, все окна разлетелись вдребезги, а стены затряслись. Ему показалось, что на какое-то время мир остановился, а потом мужчина увидел, как вспыхнул огонь.

На место событий прибыла также глава района. По ее словам, из-за взрыва пострадало несколько зданий. Она также попросила парижан и гостей столицы избегать посещать эту локацию, так как толпы мешают работать пожарным и спасателям.

Кроме того чиновница озвучила журналистам и первую версию произошедшего: по ее мнению, речь идет о взрыве газа, который произошел на площади Альфонса Лаверана.

Журналисты телеканала подчеркивают, что сейчас неизвестно, остались ли под обломками разрушенного дома живые люди, так как приоритетом является тушение пожара. Спасатели стараются ликвидировать возгорание до того, как оно перекинется на соседние дома.

"Идентификация жертв, если таковая будет, произойдет на втором этапе ликвидации последствий. Мы также пока не знаем, какое здание пострадало: это может быть строящееся здание, жилой дом или даже часть учебного госпиталя Валь-д'Арми", — сообщил корреспондент телеканала с места событий.

Заметим, что сейчас уже появилась информация о первых пострадавших. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что в настоящее время четыре человека получили ранения. Пока сложно сказать, были ли это люди в сгоревшем здании или те, кто находился на улице.

На месте пожара сейчас продолжают работать 200 пожарных.

Напомним, 12 января 2015 около 9:00 в булочной на улице Тревизо в центре Парижа прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

Несколько позже стало известно, что в результате взрыва в Париже пострадал украинец. Кроме того из-за взрыва, который произошел в пекарне, погибли три человека.