Взрыв в центре Парижа: СМИ узнали, что пострадали не меньше 16 человек (фото)

Все пострадавшие, которых удалось достать из под обломков разрушенного здания, находятся в тяжелом или критическом состоянии.

В результате мощного взрыва, произошедшего вечером в среду, 21 июня в историческом центре V округа Парижа в районе Валь-де-Грас, пострадали по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает издание Euronews.

По информации издания, сейчас известно о 16 пострадавших, из которых семь человек находятся в критическом состоянии, а еще 9 в тяжелом. О погибших в результате инцидента пока не сообщается.

Известно, что после взрыва, на дорогу обрушился фасад пострадавшего в результате инцидента здания, в связи с чем произошло возгорание припаркованных возле дома автомобилей.

На месте сейчас работает около 200 пожарных. Также на место происшествия прибыла мэр Парижа Анн Идальго.

Взрыв в центре Парижа: что известно

21 июня вечером. около 17:00 в Париже на улице Сен-Жак прогремел взрыв. Из-за взрыва практически полностью обрушилось одно из исторических зданий, и начался пожар. По предварительным данным, причиной инцидента мог быть взрыв газа.

Сейчас спасатели продолжают ликвидировать возгорание до того, как оно перекинется на соседние дома. Жители близлежащих домов эвакуированы.

Напомним, в 2019 году в булочной на улице Тревизо в центре Парижа прогремел мощный взрыв. Тогда пострадали не менее 20 человек.