Взрыв в Париже: количество жертв выросло до 37 человек, люди находятся под завалами, — СМИ (видео)

По словам главы V округа Парижа Флоренс Берту, взрыв произошел на первом или втором этаже здания. В МВД Франции считают, что под завалами еще могут быть живые люди или погибшие.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в результате взрыва в Париже пострадали 37 человек. Среди них 33 нуждаются в неотложной помощи, а еще четверо находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает BFMTV.

По словам французского политика, этой ночью под завалами спасатели могут найти еще пострадавших или погибших.

"Возможно, этой ночью мы найдем тела или живых людей", — сказал он.

Дарманен сказал, что собаки уже нашли места, где под завалами могут находиться пострадавшие.

Жеральд Дарманен о взрыве в Париже

По словам главы V округа Парижа Флоренс Берту, взрыв произошел на первом или втором этаже здания.

"На столе находится несколько гипотез, и мы должны позволить следователям поработать", — сказала она.

Взрыв в Париже

Взрыв в центре Парижа: что известно

21 июня вечером около 17:00 в Париже на улице Сен-Жак прогремел взрыв. Из-за взрыва практически полностью обрушилось одно из исторических зданий, и начался пожар. По предварительным данным, причиной инцидента мог быть взрыв газа.

Кроме того, сообщалось, что взрыв произошел в районе Валь-де-Грас. После взрыва, на дорогу обрушился фасад пострадавшего в результате инцидента здания, в связи с чем произошло возгорание припаркованных возле дома автомобилей.