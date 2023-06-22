"Исчезнут тысячи людей": "путешественник во времени" из 2858 года сделал шокирующий прогноз

Самопровозглашенный "путешественник во времени" из 2858 года обратился к своим подписчикам в социальных сетях с предупреждением о смертельных авиакатастрофах, НЛО и исчезновении лодок между 2023 и 2024 годами.

Таинственный пользователь из социальных сетей под никнеймом darknesstimetravel, утверждающий, что он "путешественник во времени" из 2858 года, предупредил о смертельной авиакатастрофе и таинственном исчезновении судов в следующем году. Об этом пишет Daily Star.

Аккаунт в TikTok, набрал более 60 000 подписчиков. Там опубликованы необычные утверждения о будущих событиях — от червоточин до создания мифических существ.

В своем последнем видео пользователь поделился списком событий, которые произойдут между 2023 и 2024 годами. В ролике, который набрал более 24 тысяч просмотров, предполагаемый "исказитель времени" написал: "Внимание! Я настоящий путешественник во времени, это важные события, которые произойдут в следующем году! Слушайте внимательно".

Дальше был назван целый ряд важных "предсказаний".

"13 декабря самолет упадет в западной части штата Висконсин, и только половина пассажиров выживет. 7 января в окрестностях Ямайки будет замечен НЛО, это будет первый из многих, замеченных в этом районе. 19 октября таинственное светящееся облако менее чем на минуту накроет вершину Эйфелевой башни. 28 сентября Бермудский треугольник станет причиной исчезновения многих судов и самолетов. Эта загадка будет происходить в течение недели, в результате чего исчезнут тысячи людей", — говорит "путешественник во времени".

Также он отметил, что 21 марта у берегов Бразилии будет обнаружена странная подводная структура. Там соберется множество странных рыб, которых люди никогда не видели раньше.

Теперь зрители в TikTok в комментариях обсуждают, сбудутся ли эти события в ближайшем будущем.

"Если это правда, выложите фотографию 2058 года", — написал один из пользователей.

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