Рассказывал об обстрелах Мариуполя: в России администратора Telegram-канала пытали током

Судья отклонил вопрос обвинителя о следах пыток, заявив, что он относится к "документу, неисследованному в судебном заседании".

В России в четверг, 22 июня, автор Telegram-канала "Настоящее преступление" Руслан Ушаков на заседании Второго Западного окружного военного суда заявил о пытках током при задержании. Об этом сообщает правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в РФ, "ОВД-Инфо".

"Молодой человек рассказал, что во время задержания люди в гражданской одежде проводили к его пальцам ток с целью дачи признательных показаний. На заседании прокурор хотела спросить Ушакова, остались ли от пыток следы и сообщал ли он о них ранее, однако судья отклонил вопрос, сославшись на то, что он относится к документу, неисследованному в судебном заседании", – говорится в публикации.

Отмечается, что Ушакова обвиняют по четырем статьям УК РФ: распространение фейков про российскую армию, реабилитация нацизма, оправдание терроризма и возбуждение ненависти либо вражды.

Он привлек внимание российских силовиков сообщениями об обстрелах Мариуполя и об убийствах мирных жителей в Украине и находится под арестом с момента задержания 14 декабря 2022 года.

Накануне суд допросил свидетеля обвинения и знакомого Ушакова Анатолия Будкевича. Тот заявил, что знает Ушакова уже пять лет и раз в неделю читал Telegram-канал "Настоящее преступление", однако никаких постов про войну не замечал и чувства ненависти при этом не испытывал.

Напомним, 12 июня в России Тамбовский областной суд признал виновным Кирилла Швецова за недонесение на интернет-друга и приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей. В то же время его знакомому, выступавшему против войны и желавшему вступить в ЛСР, дали семь лет за решеткой.

23 мая стало известно о том, что россиянина Ивана Лосева приговорили к штрафу в размере 120 тысяч рублей за повторную "дискредитацию" российской армии. Все беды жителя Читы начались после сна с Владимиром Зеленским, который он рассказал журналистам.