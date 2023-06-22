Полный денег: мужчина может оказаться за решеткой из-за найденного кошелька

Правоохранительные органы Польши напомнили, что поговорка "нашли – не украли" не означает отсутствия уголовной ответственности.

В Польше мужчина, обнаруживший кошелек с деньгами, принадлежащий другому человеку, может оказаться в тюрьме. Об этом пишет Тvn24.pl.

84-летний пенсионер обратился в полицию, чтобы сообщить о потере кошелька, в котором находилось около трех тысяч злотых (почти 27 тысяч гривен).

Правоохранительные органы провели анализ записи с камер наблюдения, размещенных неподалеку от места происшествия, что позволило идентифицировать личность того "счастливчика", который обнаружил утерянный предмет.

Стало известно, что кошелек с наличными присвоил 32-летний мужчина. Однако он не намеревался сообщать о находке в полицию и решил оставить деньги себе.

В ходе допроса мужчина признался в совершении преступления — присвоении имущества другого человека, за что ему грозит до трех лет лишения свободы.

Правоохранительные органы Польши напомнили, что поговорка "нашли – не украли" не означает отсутствия уголовной ответственности. В любом случае найденное имущество следует вернуть его законному владельцу, передать в службу находок или сообщить о происшествии в полицию.

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