IT-схватка века: Цукерберг принял вызов Маска и согласился с ним на бой без правил

Гендиректор SpaceX предложил организовать поединок с соучредителем Meta в октагоне Лас-Вегаса, который принадлежит лиге по смешанным единоборствам UFC.

Генеральный директор Tesla Илон Маск вызвал на бой соучредителя компании Meta Марка Цукерберга и тот согласился. Основатель компании SpaceX высмеял в Twitter стратегию Цукерберга по копированию технологий конкурентов.

Подписчик американского миллиардера обратил внимание на то, что предпринимателю "стоит быть осторожнее", ведь Марк занимается джиу-джитсу. Как известно, Цукерберг даже участвует в различных турнирах. В ответ на комментарий глава Tesla и SpaceX написал, что "готов к поединку в клетке".

Соучредитель компании Meta присоединился к обсуждению. Через некоторое время он опубликовал "историю" в Instagram со скриншотом треда и подписью "пришли мне место".

Илон Маск посмеялся и заявил, что готов к поединку. Он предложил сделать это в октагоне Лас-Вегаса. Именно им владеет лига по смешанным единоборствам UFC.

Илону Маску 51 год. Цукерберг моложе на 12 лет. Несмотря на разницу в возрасте, генеральный директор Tesla имеет преимущество в физических размерах. Он также ранее рассказывал, что участвовал в "настоящих жестоких уличных драках" в Южной Африке, где прошло его детство.

реакция Цукерберга Фото: Скриншот

Порталу The Verge официальный представитель Meta подтвердил то, что Марк Цукерберг серьезно отреагировал на информацию о возможном поединке. Он не исключил организацию такого боя.

По информации издания, 39-летний Цукерберг является бойцом ММА. Ранее он одержал победу в турнире по джиу-джитсу. Он также заявлял, что недавно завершил длительную и изнурительную тренировку Murph Challenge менее чем за 40 минут. Это испытание включает бег на 1,6 км, 200 отжиманий, 100 подтягиваний, 300 приседаний с повторным забегом на 1,6 км.

Очевидно, что возможный бой Маска и Цукерберга может быть одним из самых популярных боев всех времен. Пользователи соцсетей уже активно обсуждают вероятное событие.

Напомним, 12 июня Илон Маск публично потроллил актрису Меган Фокс. Накануне актриса заявила, что ее много раз "сжигали на костре".