"Не подорвали отношения": Байден объяснил, зачем назвал Си Цзиньпина диктатором

Глава Белого дома не отказался от своих слов, однако указал, что не ждет серьезных последствий от своего высказывания в адрес лидера КНР

Президент США Джо Байден заявил, что его высказывания о китайском лидере Си Цзиньпине как о "диктаторе" никаким образом не оказали негативного влияния на усилия, направленные на снижение напряжения в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом сообщает Bloomberg.

"Я ожидаю встречи с президентом Си в будущем, в ближайшее время, и я не думаю, что это имело какие-то реальные последствия", — сказал лидер США.

Президент Байден также подчеркнул, что он не собирается уклоняться от выражения своих мнений и фактов относительно Китая.

Во вторник, 20 июня, он сделал неожиданное замечание относительно Си, заявив, что китайский лидер был обеспокоен тем, что его военные запустили шпионский воздушный шар над территорией США без его ведома.

"Это большой позор для диктаторов, когда они не знают, что произошло", — сказал Байден.

Китай оперативно ответил на высказывания президента Соединенных Штатов, отметив их провокационным характером.

Посол Китая в США Се Фенг выразил свои возражения высокопоставленным представителям Белого дома и Государственного департамента США.

"Мы призываем американскую сторону немедленно принять серьезные меры для исправления негативных последствий и соблюдения собственных обязательств", — заявил Лю.

Администрация Байдена подчеркнула, что президенту нет необходимости оправдывать свои высказывания, и что Соединенные Штаты всегда будут открыто и прямо выражать свои разногласия с Китаем.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал главу Китая Си Цзиньпина "диктатором". В Пекине успели отреагировать. Причиной для такого обращения американского лидера к председателю КНР стала ситуация с воздушным шаром-шпионом.

А 19 июня сообщалось, что Китай не будет отправлять оружие в РФ. Об этом Си Цзиньпин заявил во время переговоров в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном.