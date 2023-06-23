Мама запретила: Илон Маск не будет сражаться в клетке с Марком Цукербергом

Мэй Маск считает, что бой между миллиардерами должен проходить исключительно в словесном формате. Победить может тот, кто окажется смешнее.

Мэй Маск, мать миллиардера Илона Маска, запретила ему проводить поединок в клетке против Марка Цукерберга, главы Meta, и заявила, что бой отменен. Об этом Мэй написала в своем аккаунте в Twitter 22 июня.

"Без шуток. Бой будет только словесным. В креслах на расстоянии 4 футов друг от друга. Победит тот, кто окажется более забавным", — написала Мэй Маск.

В другом твите она сообщила, что отменила схватку между двумя миллиардерами.

"На самом деле, я отменила бой. Я еще не сообщила им об этом. Но я буду продолжать говорить, что бой отменен, на всякий случай", — написала мать Илона Маска.

Как сообщалось ранее, Илон Маск вызвал главу Meta, Марка Цукерберга, на поединок после того, как стало известно, что Meta разрабатывает конкурента для социальной сети Twitter. В ответ Цукерберг опубликовал скриншот твита Маска с комментарием "выбирай место". После чего Маск сделал пост, в котором указал локацию — "Октагон", Лас-Вегас.

Напомним, 12 июня Илон Маск публично потроллил актрису Меган Фокс. Накануне актриса заявила, что ее много раз "сжигали на костре".