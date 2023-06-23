Рядом с Россией: в Монголии выявили около 140 очагов чумы

Ближе всего к РФ очаг бубонной чумы выявили на границе с Тывой. В стране домашних животных в 20 раз больше, чем людей и риск вспышки зоонозных инфекций крайне высок, объяснял глава монгольского Минздрава.

В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы в 17 регионах, в том числе на границе с Россией и Китаем. Об этом пишет 23 июня агентство "ТАСС" со ссылкой на монгольский национальный центр изучения зоонозных болезней.

В указанных регионах каждый год регистрируют случаи заболевания и смерти людей от чумы. А в последнее десятилетие заболеваемость в Монголии увеличилась, объяснили специалисты.

Ближе всего к России очаги бубонной чумы находятся в северо-западном регионе Увс на границе с Тывой. В прошлом году российские и монгольские эпидемиологи установили, что активность природного очага болезни увеличилась.

"За 30 лет наблюдений в аймаке (регионе) Ховд на границе с Китаем заболели 32 жителя, из них умерли 13 человек. В последнее десятилетие заболеваемость возросла. Случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в Ховде в 2020 и 2022 годах", — отметили в исследовательском центре.

Постоянный представитель ВОЗ в Монголии Сокорро Эскаланте заявила о недавнем обсуждении редкого случая в Китае, где человек заразился чумой от овцы.

"В нашей стране, где домашних животных в 20 раз больше, чем населения, интенсивно развивается скотоводство. Природный мир Монголии богат дикими животными и птицами, у нас высокий риск вспышки зоонозных инфекций", — заявил министр здравоохранения страны Содномын Чинзориг.

Чуму переносят грызуны и живущие на них блохи, заболевание передается от больного животного человеку при употреблении мяса в пищу.

Напомним, что в Австрии нашли самых древних жертв чумы эпохи ранней бронзы. Двое мужчин погибли примерно в 2000 году до нашей эры.

Ученые недавно обнаружили в Британии следы древнего патогенного микроорганизма, предка чумы, которая поставила население Европы на грань исчезновения.