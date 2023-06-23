Второй джекпот за месяц: британец выиграл приз в размере 55 миллионов фунтов стерлингов

Представитель лотереи Энди Картер сказал что это третий выигрыш джекпота EuroMillions в Великобритании в 2023 году и второй выигрыш в этом месяце.

Житель Великобритании стал обладателем огромного денежного приза в размере 55,013,819 фунтов стерлингов, разыгранного 20 июня. Об этом пишет The Mirror.

Энди Картер, старший советник по выигрышам Национальной лотереи, сообщил, что владельцу билета будет оказана помощь в процессе получения денег.

"Это совершенно невероятная новость, и мы очень рады, что получили запрос. Теперь наше внимание сосредоточено на том, чтобы поддержать владельца билета в процессе и помочь ему начать наслаждаться своим поистине судьбоносным выигрышем", — сказал он.

Представитель лотереи добавил, что это третий выигрыш джекпота EuroMillions в Великобритании в 2023 году и второй выигрыш в этом месяце.

Самый крупный выигрыш в истории Британии составил почти £200 млн, который был разыгран в прошлом году. Приз в 195 миллионов фунтов стерлингов побил предыдущий рекорд, принадлежавший Джо и Джесс Твейт из Челтнема, которые забрали домой приз в размере 184 262 899 фунтов стерлингов в мае 2022 года.

Ранее Фокус писал, что женщина, выигравшая $5,4 млн в двух лотереях, живет в трейлере. Эвелин Адамс сорвала сразу два джекпота. Однако американская мечта оказалась не такой приятной, как она предполагала. Спустя 20 лет ее пристрастие к азартным играм оставило женщину без гроша в кармане. Теперь она живет в трейлерном парке.

Также сообщалось, что безработный мужчина выиграл в лотерею 50 млн долларов. Победитель, пожелавший остаться анонимом, долгое время испытывал сложности в поиске работы и находился в затруднительном положении.