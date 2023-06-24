В России ввели план "Крепость": что это означает (фото, видео)

План "Крепость", который регулирует действия силовиков во время реальной военной угрозы, ввели в Москве и Ростове-на-Дону.

Полиция Ростова-на-Дону (РФ) объявила план "Крепость". Об этом сообщило росмедиа "Baza" в пятницу, 23 июня.

"В ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план "Крепость". Сотрудники подняты по тревоге. Является ли тревога учебной и каковы ее причины, выясняется", — пишет медиа.

Эту информацию подтвердило еще одно медиа — роспортал 161.ru. Со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах журналисты сообщили, что был приказ привести в боевую готовность весь состав МВД и Росгвардии. Также силовики получили указания усилить посты на границе с так называемыми фейковыми "республиками — ЛНР и ДНР".

В 23:52 "Baza" сообщила о том, что в Ростове-на-Дону начали перекрывать улицы. По информации медиа в этот момент перекрыт Буденновский проспект и улица Максима Горького. Движение перекрыто с помощью "Тигров". Ранее на улицах появилась военная техника.

В 0:07 медиа сообщило о том, что в Ростовской области в небо подняли вертолеты.

В свою очередь телеграм-канал Ateo Breaking сообщил о том, что в ночь на 24 июня план "Крепость" ввели и в Москве.

Медиа также приводит слова подписчика, проживающего в Москве.

"Живу в Москве на метро Каширская возле военкомата и отдела полиции. Повышенная активность, полицейская техника снует туда-сюда", — сообщил медиа житель российской столицы.

Что такое план "Крепость"

Это план, который вводят при реальной угрозе или в учебных целях. В теории вход и выход в здание полностью перекрывают, а личный состав держит оборону. Высшее руководство или инициирует план, или как минимум знает о его введении. Действия сотрудников в ходе проведения "Крепости" регулируются государственной тайной.

Россми пишут о том, что в ночь на 24 июня в администрации президента РФ началась паника. Причина — заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в которых он призвал россиян разобраться с военно-политическим руководством страны.

Напомним, что вечером 23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетном ударе по его наемникам. Пригожин считает, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу хочет уничтожить ЧВК "Вагнер". Он также обвинил ВС РФ в ракетном ударе по лагерю своих наемников.