Самолеты Путина и Медведева вылетели из Москвы в Санкт-Петербург, — FlightRadar

Спустя несколько минут после взлета самолеты пропали с радаров, вероятно, выключили транспондеры для секретности. Пресс-службы уверяют, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев не покидали Москву и работают на своих местах.

Самолет Ил-96-300ПУ специального летного отряда "Россия", который подчиняется Управлению делами Президента России Владимира Путина 24 июня вылетел из Москвы и пропал. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022 вылетел из аэропорта "Внуково-2", где обычно базируется, в 14:16 по киевскому времени и направился на северо-запад в сторону Санкт-Петербурга. Примерно через 20 минут самолет пропал с радаров, будучи на высоте около 4 км. Вероятно, пилоты отключили транспондеры — устройства, позволяющие отслеживать местоположение. Это произошло неподалеку от деревни Мошкино Тверской области.

Маршрут самолета Ил-96-300ПУ Владимира Путина Фото: Скриншот

Некоторые российские СМИ предположили, что Владимир Путин отправился в Санкт-Петербург на фоне продвижения сил ЧВК "Вагнер" к Москве. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, будто Путин находится в Кремле, передает РБК.

СМИ также сообщают, что из московского аэропорта "Внуково" в северо-западном направлении вылетели самолеты первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии Дмитрия Медведева, премьер-министр Михаила Мишустина и других бизнес-джетов. Секретариат Дмитрия Медведева сообщил агентству ТАСС, будто тот вместе с помощниками находятся на рабочих местах.

Авиационный парк специального летного отряда "Россия" предоставляет самолеты для перевозки президента и других высокопоставленных российских чиновников. Владимир Путин пользуется бортом с номером RA-96022, например, в 2018 году глава государства именно на нем прилетел в Хельсинки на встречу с коллегой из США Дональдом Трампом. В 2022 году Владимир Путин на нем же летал в Минск в сопровождении истребителя, чтобы нанести визит главе Беларуси Александру Лукашенко.

24 июня Владимир Путин выступил с экстренным заявлением по поводу действий ЧВК "Вагнер". По его словам, российские наемники устроили вооруженный мятеж под руководством предателя Евгения Пригожина. Он распорядился нейтрализовать всех зачинщиков восстания.

Позже появилась информация, что Кремль пытался договориться с Евгением Пригожиным и задобрить его. В частности, главе ЧВК "Вагнера" предложили отказаться от своих слов, соврав пользователям сети о взломе аккаунта в Telegram и подделке голоса на аудиозаписях.