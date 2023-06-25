"Эти паразиты хуже крыс": огромные чайки атакуют жителей приморского курорта в Британии (фото)

По местным законам, все дикие птицы и их гнезда в Великобритании находятся под защитой Закона о дикой природе и сельской местности. Жители города, туристы и владельцы бизнеса просят местную власть принять меры.

Наглые чайки досаждают своими нападениями и разбрасыванием мусора жителям небольшого приморского курортного городка Торки в Англии. Об этом 24 июня сообщает издание Devon Live.

Жизнь жителей и гостей города Торки с недавнего времени стала просто невыносимой из-за того, что очень крупные и смелые птицы начали нападать на людей прямо на улицах. Птицы отбирают у отдыхающих еду, нападают на них, кусают, гадят на улицах и разбрасывают мусор.

Журналисты издания пообщались с местными жителями и туристами, чтобы узнать, как люди справляются с такими "нашествиями" диких животных в курортный сезон.

По словам одной из местных жительниц Сюзанна Коллинз, местные чайки ей не нравятся из-за того, что очень агрессивно ведут себя в отношении людей. Также она была поражена насколько эти птицы сильные.

"Они разрывают пакеты мусора и нападают на людей. Они просто паразиты. Крысы, наверное, добрее чаек. На этой неделе во вторник одна из чаек тащила разорванный мешок мусора по улице, устроив настоящую свалку. Эти птицы такие сильные", — отметила Сюзанна.

Дикие птицы разбрасывают по улицам мусор Фото: Devon Live

Она выразила удивление, почему местные власти города продолжают охранять этих животных. По ее словам, все дикие птицы и их гнезда в Великобритании, находятся под защитой Закона о дикой природе и сельской местности 1981 года, но многие люди не одобряют этот закон.

"Они защищены, и я просто не понимаю, почему. Они каждый год они размножаются и размножаются, и каждый год рождаются тысячи новых особей. Они причиняют людям много неприятностей. Если вы не следите за своей едой, они просто вырывают ее у вас из рук. Они просто ужасны. Еще и дерутся друг с другом", — отметила женщина.

Сюзанна рассказала, что чайка нанесла травму ее дочери Софи, когда та угостила птицу пирожным. Она также рассказала, что на ее друга, который ремонтировал у себя проводку на крыше, напали чайки, которые нанесли ему рваные раны на голове, после того, как он обнаружил одно из гнезд на крыше своего дома.

По рассказу другой местной жительницы Эммы Керби, чайки воруют еду из рук детей, могут застревать на крышах гавани, что требует дополнительных затрат из местного бюджета на вызовы пожарных машин для спасения птиц.

Сюзанна и Эмма отметили, что очень любят животных, однако этим летом терпеть нашествие чаек стало просто невыносимо, поскольку животные не дают возможности людям даже пообедать возле моря рыбой с жареным картофелем.

Эмма Керби и Сюзанна Коллинз не могут отдохнуть в кафе у побережья Фото: Devon Live

Владелица магазина с мороженым Полин Харви также отметила, что в связи с участившимися атаками морских птиц, ворующих еду у людей, стоило бы принять какие-то меры.

Владельцы бизнеса терпят убытки из-за пернатых грабителей Фото: Devon Live

Напомним, в конце мая стало известно, что в Великобритании "зомби-чайки" стали отбирать наркотики у наркоманов. Ранее они набрасывались на людей, чтобы поживиться их чипсами или сухариками.

Также, ранее Фокус публиковал исследования о том, как морские птицы, наблюдая за людьми, выбирают, что им стоит есть, а от чего стоит отказаться