Два самолета Путина вернулись в Москву после провального мятежа Пригожина (фото)

После вылета из московских аэропортов "первые борты" главы Кремля исчезли с радаров над Тверью и Гатчиной.

Два самолета из авиационного парка специального летного отряда "Россия", которыми летает президент РФ Владимир Путин, вернулись в столицу России в ночь на 25 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar, пишет "Агентство".

Вчера, 24 июня, около 14:16 по московскому времени из аэропорта "Внуково" в сторону Санкт-Петербурга вылетел Ил96-300ПУ главы Кремля. Самолет исчез с радаров возле Твери, где находится одна из резиденций президента РФ. На нем установлено оборудование для управления армией.

Через пол часа второй президентский борт Ту-214ПУ вылетел из столицы РФ также в Питер. На нем также есть оборудование на случай войны. Он исчез с радаров над Гатчиной.

Маршрут самолета Ил-96-300ПУ Владимира Путина Фото: Скриншот

Согласно данным сервиса Flightradar24, первый самолет Ил-96-300 ПУ в ночь на 25 июня около 02:00 включил систему обнаружения над Тверской областью. Долетев до Москвы, он в течение 15 минут кружил над подмосковным городом Чеховым и приземлился в 03:43.

Другой борт включил систему обнаружения в 01:13 также в районе Тверской области. Он приземлился в Москве в 01:50. Откуда летели оба самолета, неизвестно.

Авиационный парк специального летного отряда "Россия" предоставляет самолеты для перевозки президента и других высокопоставленных российских чиновников. Владимир Путин пользуется бортом с номером RA-96022, например, в 2018 году глава государства именно на нем прилетел в Хельсинки на встречу с коллегой из США Дональдом Трампом.

Напомним, некоторые российские СМИ предположили, что Владимир Путин отправился в Питер на фоне продвижения сил ЧВК "Вагнер" к Москве. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, будто Путин находится в Кремле.

Также Фокус писал, что российские олигархи Потанин, Мантуров, Ротенберг и, вероятно, младший Ковальчук могли покинуть Москву на фоне военного мятежа Евгения Пригожина и "вагнеровцев".