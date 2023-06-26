Грозит штраф или тюрьма: турист выцарапал на Колизее имя невесты (видео)

Одну из стен амфитеатра Флавиев в Колизее мужчина осквернил ради развлечения. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано призвал полицейский немедленно найти туриста.

В Риме турист выцарапал на одной из стен Колизея свое имя и имя своей невесты (Ivan+Haley 23). Теперь ему грозит штраф в 15 тысяч евро или до пяти лет тюрьмы. Событие зафиксировали прохожие и опубликовали на YouTube.

На видео молодой турист решил "создать" буквы на одной из стен амфитеатра Флавиев. Таким образом он нарушил нормы, которые регламентируются законодательством Италии.

В какой-то момент мужчина поднимает глаза, видит, что незнакомец снимает его на камеру. В ответ он улыбается. В то же время автор съемки выразил недовольство такими действиями.

Издание ANSA сообщило, что происшествие зафиксировали на видео 23 июня. Впоследствии из соцсетей информацию получили и полицейские.

На инцидент отреагировал министр культуры Дженнаро Санджулиано. Он назвал поведение туриста недостойным, а также признаком большой некультурности.

"Я надеюсь, что тот, кто сделал это в амфитеатре Флавиев, будет найден и наказан в соответствии с нашими законами", — заявил чиновник.

Реакция Археологического парка Колизея и полиции

Администрация археологического парка Колизей уже подала жалобу относительно повреждения амфитеатра Флавиев. Это было сделано в воскресенье, 25 июня, через два дня после публикации в Интернете видео искажения объекта архитектуры.

Сотрудники правоохранительных структур сейчас расследуют порчу культурного наследия и нарушение правил городской полиции. С этим последним эпизодом за первые шесть месяцев 2023 года уже есть несколько жалоб на повреждение Колизея.

Напомним, в конце мая экоактивисты в Риме испортили бассейн на 300 тысяч литров воды. Фонтан Треви активисты из организации Ultima Generazione засыпали черным углем в знак протеста против политики правительства по неготовности к изменению климата, когда произошло наводнение на севере Италии. Всех инициаторов мероприятия арестовали, им предъявили обвинения в вандализме.