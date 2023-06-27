Критиковал на лекциях войну: в РФ на доцента-историка завели уголовное дело ,— СМИ (фото)

Сперва преподавателя Санкт-Петербурского университета уволили за критику войны в Украине, а через время завели уголовное дело из-за "фальсификации материалов о Второй мировой войне".

Доцента исторического факультета Санкт-Петербурского университета сначала уволили из ВУЗа, а потом и завели на него уголовное дело за то, что на своих лекциях преподаватель критиковал так называемую "СВО" (российско-украинскую войну, — ред.). Об этом 27 июня написало медиа Baza.

Весной этого года в университете создали мемориал студенту Соломонову, который добровольно поехал воевать в Украину, но был там ликвидирован ВСУ. Белоусов выступил против и в одной из социальных сетей оставил сообщение, в котором раскритиковал как появление такого материала, так и российско-украинскую войну.

2 июня комиссия по этике университета рассмотрела поведение Белоусова и уволила историка.

А 26 июня, по информации медиа, на бывшего преподавателя завели уголовное дело. Формально оно не связано с реакцией Белоусова на войну в Украине.

В материалах дела есть свидетельские показания о том, как историк на своих лекциях говорил о Второй мировой войне. Преподаватель неоднократно говорил студентам, что некоторые темы, касающиеся этой войны, сфальсифицированы. Однако вслух об этом говорить нежелательно, так как такие разговоры караются законом.

Теперь доценту грозит штраф, ограничение или лишение свободы на 3 года.

Санкт-Петербурского университета

Напомним, в конце июня стало известно, что в России администратора Telegram-канала пытали током за то, что он публиковал материалы об оккупированном Мариуполе. Судья отклонил вопрос обвинителя о следах пыток, заявив, что он относится к "документу, неисследованному в судебном заседании".

В конце мая СМИ также писали о том, что в РФ массово штрафуют за "экстремистскую" символику. В Зеленограде двух женщин и одного мужчину оштрафовали за выгоревшее номерные знаки: красная полоса на флаге РФ выгорела добела и флаг стал похож на знамя Легиона "Свобода России". А мужчину из Москвы и вовсе арестовали на 15 суток за бело-синие воздушные шарики.