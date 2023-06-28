Украина должна лишь защищаться: Запад не хочет менять действующий режим в РФ, — Шольц

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, мятеж главы ЧВК "Вагнер" сильно ослабил путинский режим в России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не заинтересован в смене действующего политического режима в России. Европа и Америка помогают Украине только, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии. Об этом сообщает Sky News.

Кроме того, по словам политика, он не надеялся на то, что глава ЧВК "Вагнер" сможет свергнуть президента РФ Владимира Путина во время мятежа. Он заявил, что неизвестно, какую политику начал бы проводить Пригожин.

"Войска Вагнера — воинская часть, которая действует очень агрессивно по всему миру, и очень конкретно — в войне России против Украины", — сказал Шольц.

Однако, по словам канцлера, мятеж наемников смог сильно ослабить режим Путина и показать, что в автократических властных структурах есть трещины.

"Я действительно считаю, что он (Владимир Путин, — ред.) ослаблен. Это показывает, что в автократических властных структурах есть трещины, и он не так крепко держится в седле, как всегда утверждает", — сказал Шольц.

По его словам, непонятно, повысит ли это вероятность того, что в Кремле решат вывести свои войска из Украины, чтобы начать настоящие мирные переговоры.

Напомним, что президент США Джо Байден также говорил о том, что режим Путина был ослаблен мятежом ЧВК "Вагнер". По его словам, сегодня Владимир Путин слабее, чем на прошлой неделе. По его словам, президент РФ стал изгоем во всем мире.

Также сообщалось, что аналитики заявили, что после мятежа Пригожина Путин не остановит войну с Украиной, но репрессии в РФ усилятся. Так, признание Путиным того, что государство РФ финансировало ЧВК "Вагнер" может иметь негативные последствия для режима.