Товары с символикой ЧВК "Вагнер" сильно подорожали в РФ после мятежа Пригожина, — СМИ

По словам журналистов, россияне с радостью покупают товары с символикой ЧВК "Вагнер" и публикуют в сети восторженные отзывы, чтобы поддержать наемников.

Цены на товары с символикой ЧВК "Вагнер" сильно выросли после неудавшегося военного мятежа командира наемников Евгения Пригожина в России. Однако россияне массово покупают шевроны, сумки и прочуют атрибутику, публикуя восторженные отзывы в сети, чтобы поддержать наемников. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, еженедельная разбивка цен на Wildberries, лидера электронной коммерции, показала, насколько выросли затраты. К примеру, нашивка с изображением черепа, которую можно пришить к одежде, стоила 525 рублей (6 долларов) в период с 25 по 29 июня по сравнению с 294 рублями в период с 18 по 25 июня 2023 года.

"Из-за ситуации в стране покупка была спонтанной", — цитирует издание покупательницу по имени Татьяна.

Сообщается, что цена на черную футболку с изображением бойца ЧВК "Вагнер" со скрипкой подскочили на этой неделе до 1650 рублей с 1236 рублей. В отзыве на флаг "вагнеровцев" на Wildberries один покупатель написал: "Частная военная компания Вагнера — лучшая. Удачи вам, ребята. Флаг отличный".

Также, по словам журналистов, россияне покупают брелоки на Ozon.

"Очень красивый и оригинальный брелок", — написал один из покупателей, оценив его на 5 звезд из 5.

Сообщается, что Wildberries и Ozon отказались комментировать рост цен на товары с символикой наемников. Также в Санкт-Петербурге начали продаваться маски с лицом Пригожина, наряду с масками Путина, чеченского лидера Рамзана Кадырова и заключенного в тюрьму оппозиционного политика Алексея Навального.

Напомним, что по данным Wall Street Journal от 29 июня, Россия начала активно связываться с партнерами в Африке и на Ближнем Востоке после организованного Евгением Пригожиным военного мятежа.

Также сообщалось, что Пригожина до сих пор поддерживает почти треть россиян. До бунта действия "повара Путина" одобряли 58%, сейчас таких осталось в два раза меньше. Опрос проводился с 22 по 28 июня и зафиксировал колебания общественного мнения, вызванные неудачным мятежом 24 июня.