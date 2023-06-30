В аэропорту Кишинева произошла стрельба: пассажиров эвакуировали, — СМИ

По данным местного издания, мужчина несколько раз выстрелил в воздух и забаррикадировался в здании аэропорта. На месте работает полиция. По предварительным данным, пострадал один человек.

В Международном аэропорту Кишинева произошла стрельба в пятницу, 30 июня. Об этом сообщает местное издание ZDG.

Очевидец рассказал молдавским журналистам, что стрелок произвел несколько выстрелов в воздух и забаррикадировался в помещении аэропорта. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Пассажиров эвакуировали.

Пока неизвестны причины, по которым мужчина открыл стрельбу и как ему удалось пронести пистолет в аэропорт.

Диана Фетко, глава отдела коммуникации Генерального инспектората полиции, подтвердила СМИ факт стрельбы и заявила, что дополнительные подробности будут предоставлены позднее.

Константин Возиян, администратор Международного аэропорта Кишинева, отказался комментировать происшедшее и попросил обратиться к компетентным органам.

"Я не знаю. В данный момент я еду в аэропорт, чтобы посмотреть, что происходит. Я не знаю, что это такое. Думаю, вам следует обратиться в полицию, в правоохранительные органы", — добавил Возиан.

Как добавили в местном издании News Maker в полиции рассказали, что иностранный гражданин, которому не разрешили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие. На месте работают представители спецслужб и МВД.

"По неподтвержденным данным, пострадал сотрудник пограничной полиции", — говорится в публикации издания.

Напомним, 18 июня в городе Рени Измаильского района Одесской области сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки стреляли в воздух на местном рынке.

На следующий день, 19 июня, в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на инцидент со стрельбой и заявили, что по данному факту ведется следствие.