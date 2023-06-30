Россиянин устроил стрельбу в Международном аэропорту Кишинева: погиб полицейский (видео)

Как рассказали власти Молдовы, во время конвоирования в стерильную зону для возвращения в страну отправления мужчина отобрал у пограничника пистолет и застрелил двух человек. По данным местных СМИ, стрелок мог быть из ЧВК "Вагнер".

Мужчина, который устроил 30 июня стрельбу в Международном аэропорту Кишинева задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство внутренних дел Молдовы.

Как уже сообщалось, в Международном аэропорту Кишинева мужчина произвел несколько выстрелов, на место прибыла полиция, а пассажиров эвакуировали из здания.

"Некоторое время назад в Международном аэропорту Кишинева произошел инцидент, в ходе которого иностранный гражданин, которому не был разрешен въезд на территорию Республики Молдова, применил огнестрельное оружие. Силы вмешательства находятся на месте происшествия. В ближайшее время мы сообщим подробности", — сообщили в МВД Молодовы.

В ходе стрельбы были получили ранения два человека — один из них погиб

Издание ZdG писало что мужчина, приземлившийся в аэропорту, произвел несколько выстрелов в воздух. Цитируемый источник пишет, что выстрел произвел мужчина, который приземлился рейсом из Турции. На месте происшествия находятся несколько полицейских машин и карет скорой помощи.

Согласно информации от Pulsmedia.md, в результате стрельбы пострадали сотрудник государственной пограничной службы и один работник аэропорта.

Также молдавские СМИ ссылаются на местного блогера Евгения Лучианюка, который сообщил, что пограничный полицейский, в которого несколько раз стреляли, погиб от полученных ран. Сообщается, что стрелок также открыл огонь по охраннику аэропорта, состояние которого оценивается как тяжелое.

Позже в правительстве Молдовы рассказали, что стрелком был иностранный гражданин, которому отказали во въезде.

"В международном аэропорту Кишинев произошло вооруженное нападение. Его совершил иностранный гражданин, которому запретили въезд в Республику Молдова. Во время конвоирования в стерильную зону для возвращения в страну отправления он отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек. К этому моменту нападавший нейтрализован силами специального назначения", — сказано

Стрелок является гражданином России

Telegram-канал Ungureanu 112 сообщает, что стрелок является гражданином Российской Федерации, предположительно, наемником ЧВК "Вагнер" и прибыл в Кишинев из Турции.

По информации медиа, первым был застрелен пограничный полицейский, а вторым — охранник АПК, который якобы пытался обезвредить нападавшего.

"Полицейский погиб, информация на 100% определенная, а в случае с охранником одни источники говорят, что он находится в тяжелом состоянии, другие — что он, возможно, уже умер", — сказано в сообщении канала.

Что известно о погибшем полицейском?

По данным Ungureanu 112, одним из жертв стрелка в кишиневском аэропорту оказался полицейский Сергей Мунтян, родом из Штефан-Водэ.

Реакция Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что в ведомстве сейчас выясняют, были ли в момент стрельбы украинцы в аэропорту.

Ранее сообщалось, что стрелок произвел несколько выстрелов в воздух и забаррикадировался в помещении аэропорта.