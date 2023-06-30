"Новых гладиаторов не будет": в СМИ назвали нереальным бой Маска и Цукерберга в Колизее

На территории Колизея происходят события высокого культурного уровня и исключительно с целью сбора средств на благотворительные цели, поэтому такой поединок не состоится.

Никакого боя на территории римского Колизея между гендиректором SpaceX и соучредителем компании Meta Марком Цукербергом не может быть. Об этом сообщил представитель античного памятника-музея, одного из самых посещаемых учреждений в Италии, информирует Agenzia Italia.

Организация таких мероприятий не будет осуществляться, поскольку в Колизее происходят события высокого культурного уровня. Их проводят исключительно с целью сбора средств на благотворительные цели. Каждый запрос тщательно оценивается руководством Археологического парка, которое проверяет его совместимость с целью защиты памятника и отсутствия политической составляющей.

"Не было ни одного официального контакта с Министерством или любого письменного документа. Даже если новость кажется "вкусной", она необоснованна", — говорится в сообщении.

Такую идею, по информации TMZ, предложило именно Министерство культуры Италии. Чиновники поддержали идею о проведении поединка на территории сооружения, которому более 2 тысяч лет. Они призвали Цукерберга устроить бой возле древнего амфитеатра.

Вероятный бой Маска и Цукерберга

Генеральный директор Tesla Илон Маск 22 июня вызвал на бой соучредителя компании Meta Марка Цукерберга и тот согласился. Основатель компании SpaceX высмеял в сервисе микроблогов Twitter стратегию Цукерберга по копированию технологий конкурентов. Впоследствии один из комментаторов обратился к Маску о том, что не стоит вызывать на поединок Цукерберга, поскольку тот занимается джиу-джитсу. Марк отреагировал на предложение провести бой с изобретателем. Илон Маск посмеялся и заявил, что готов к поединку.

В Интернете уже начали принимать ставки на то, состоится ли бой между миллиардерами. В частности, котировки объявила букмекерская контора Polymarket. Сейчас было заработано ставок на более 57 тысяч долларов США.

Напомним, 27 июня мать Илона Маска отреагировала на возможный бой сына с Марком Цукербергом. 75-летняя Мэй Макс призвала людей не поощрять этот поединок. Так она ответила подкастеру Лексу Фридману, который, похоже, был рад предложенной драке между двумя миллиардерами.