Грозит пожизненное: кишиневский стрелок находится в тяжелом состоянии, — прокуратура

По словам и.о. генпрокурора Иона Мунтяну, следствие рассматривает инцидент как террористический акт и проверяет версию о возможной причастности других лиц к этому событию.

43-летний гражданин Таджикистана, который застрелил двоих людей в Международном аэропорту Кишинева, находится в тяжелом состоянии и находится под охраной в больнице. Об этом в пятницу, 30 июня сообщил и.о. генпрокурора Ион Мунтяну, передает

В соответствии с законодательством Молдовы ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ион Мунтяну рассказал, что во время пограничного контроля и проверки цели визита гражданина Таджикистана в Молдову, он проявил агрессивное поведение и совершил несколько выстрелов.

Прокурор также уточнил, что инцидент рассматривается как террористический акт, и следствие исследует версию о возможной причастности других лиц к этому акту.

Прокурор подчеркнул, что на данный момент правоохранительные органы не располагают информацией о том, является ли стрелявший членом военной или преступной группировки.

Также прокурор подтвердил ранее известную информацию, что нападавший открыл огонь из оружия сотрудника пограничной полиции.

Стрельба в Международном аэропорту Кишинева — последние новости

Как уже сообщалось, 30 июня в Международном аэропорту Кишинева мужчина открыл стрельбу при прохождении пограничного контроля.

Позже в МВД Молдовы сообщили, что он застрелил двоих человек: полицейского и сотрудника службы безопасности аэропорта. По данным местных СМИ, стрелок — россиянин, предположительно, из ЧВК "Вагнер".

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил, что стрелком оказался 43-летний гражданин Таджикистана. Ему отказали во въезде в Молдову по соображениям безопасности, после чего мужчина выхватил у пограничного полицейского пистоли, и открыл огонь. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Еще один пассажир получил ранения и был госпитализирован.